ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما عزز الشعور السائد في السوق بنقص المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا إلى 67.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. وزادت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى 63.69 دولار، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء، مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أوقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب من الإقليم إلى تركيا، على الرغم من الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الجمود، إذ طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون.