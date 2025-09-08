ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تفتح باب التعاون للتدريس طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق الربيعة يدشن 50 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب السوري الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم أكثر من 80 خدمة تعليمية في تطبيق توكلنا ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لهذا اليوم الاثنين، معوضة خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت (أوبك+) مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج لكن بوتيرة أبطأ اعتبارًا من أكتوبر نظرًا لتوقع ضعف الطلب العالمي.
وارتفع خام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 65.73 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا، أو 0.3% إلى 62.08 دولارًا، للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأمريكي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.
واتفقت (أوبك+)، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة وتيرة رفع إنتاج النفط بدءا من أكتوبر المقبل.