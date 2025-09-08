ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+

Icon

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لهذا اليوم الاثنين، معوضة خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت (أوبك+) مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج لكن بوتيرة أبطأ اعتبارًا من أكتوبر نظرًا لتوقع ضعف الطلب العالمي.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفع خام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 65.73 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا، أو 0.3% إلى 62.08 دولارًا، للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأمريكي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

واتفقت (أوبك+)، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة وتيرة رفع إنتاج النفط بدءا من أكتوبر المقبل.

