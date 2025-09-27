ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتخفيضات صادرات الوقود

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، مدعومة بتخفيضات في صادرات الوقود نتيجة اضطرابات في البنية التحتية للطاقة، مع توقعات بتحقيق الخامين القياسيين أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يونيو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (71) سنتًا، ما نسبته (1.02%)، ليصل إلى (70.13) دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.14%)، ما يعادل 74 سنتًا، مسجلًا 65.72 دولارًا للبرميل.