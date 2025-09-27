Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
نتيجة اضطرابات في البنية التحتية للطاقة

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتخفيضات صادرات الوقود

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتخفيضات صادرات الوقود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، مدعومة بتخفيضات في صادرات الوقود نتيجة اضطرابات في البنية التحتية للطاقة، مع توقعات بتحقيق الخامين القياسيين أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يونيو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (71) سنتًا، ما نسبته (1.02%)، ليصل إلى (70.13) دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.14%)، ما يعادل 74 سنتًا، مسجلًا 65.72 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
أرامكو ترفض طلبات لشركات تكرير آسيوية للحصول على كميات نفط إضافية

أرامكو ترفض طلبات لشركات تكرير آسيوية للحصول على كميات نفط إضافية

ارتفاع أسعار النفط وتعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي 

ارتفاع أسعار النفط وتعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط اليوم
السوق

ارتفاع أسعار النفط اليوم

السوق
النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع
السوق

النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع

السوق