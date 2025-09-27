ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتخفيضات صادرات الوقود

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، مدعومة بتخفيضات في صادرات الوقود نتيجة اضطرابات في البنية التحتية للطاقة، مع توقعات بتحقيق الخامين القياسيين أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يونيو.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (71) سنتًا، ما نسبته (1.02%)، ليصل إلى (70.13) دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.14%)، ما يعادل 74 سنتًا، مسجلًا 65.72 دولارًا للبرميل.