Icon

ارتفاع أسعار النفط Icon الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق صارخ للقانون الدولي Icon اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر Icon طقس الأربعاء.. أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق Icon ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية Icon الأسهم الأوروبية تغلق على تباين Icon منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن Icon وظائف شاغرة لدى شركة روابي Icon وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع أسعار النفط

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط عالمياً صباح اليوم الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.53%، إلى 66.74 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.57%، إلى 62.99 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض أسعار النفط أكثر من 3%

انخفاض أسعار النفط أكثر من 3%

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب إنتاج أوبك

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب إنتاج أوبك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط
السوق

ارتفاع أسعار النفط

السوق
النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج
السوق

النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة...

السوق
ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+
السوق

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+

السوق