ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط عالمياً صباح اليوم الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.53%، إلى 66.74 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.57%، إلى 62.99 دولارًا للبرميل.