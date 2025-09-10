ارتفاع أسعار النفط الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق صارخ للقانون الدولي اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر طقس الأربعاء.. أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن وظائف شاغرة لدى شركة روابي وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV
ارتفعت أسعار النفط عالمياً صباح اليوم الأربعاء.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.53%، إلى 66.74 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.57%، إلى 62.99 دولارًا للبرميل.