ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم التأمينات الاجتماعية تطلق منتج “جمعية GOSI” لتلبية احتياجات المتقاعدين توقعات الأرصاد لطقس الخريف السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الموارد البشرية تطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديد، مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 435.87 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 ما قيمته 399.54 ريال.
وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 381.38 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 326.90 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 254.26 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب بيع 13,556.93 ريال، كما سجل سعر أونصة الذهب شراء 13,560.68 ريال.