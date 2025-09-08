ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديد، مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية:

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 435.87 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 ما قيمته 399.54 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية:

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 381.38 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 326.90 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 254.26 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب بيع 13,556.93 ريال، كما سجل سعر أونصة الذهب شراء 13,560.68 ريال.