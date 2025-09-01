ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية هل يمكن إعادة التسجيل في حساب المواطن بعد حذف الحساب؟ خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو استقرار أسعار النفط عالميًا وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان إلى 610 أشخاص، وإصابة 1300، إضافة إلى تدمير قرى في إقليمي “كونار” و”ننجارهار” بالكامل، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبدالمتين قاني، صباح اليوم.
وضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر بلدات إقليم “كونار” بالقرب من مدينة “جلال آباد” في إقليم “ننجارهار” في وقت متأخر من أمس. وكان مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيًا، قد بلغ ثمانية كيلومترات، ووقع على مسافة 27 كيلومترًا شرق مدينة “جلال آباد” في ولاية “ننكرهار”.
لحظة الزلزال في أفغانستان
وقع زلزال مميت في شرقي أفغانستان – لقي ما لا يقل عن 500 شخص حتفهم، وأصيب 1000 آخرون، حسبما أفادت مصادر محلية.
على الرغم من شدة الزلزال المعتدلة (6.0)، إلا أنه كان مدمراً بسبب وقوعه على عمق ضحل.
تُظهر اللقطات حالة ذعر شديدة أثناء الإخلاء.
