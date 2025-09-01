Icon

بقوة ست درجات على مقياس ريختر

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان إلى 610 أشخاص، وإصابة 1300، إضافة إلى تدمير قرى في إقليمي “كونار” و”ننجارهار” بالكامل، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبدالمتين قاني، صباح اليوم.

وضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر بلدات إقليم “كونار” بالقرب من مدينة “جلال آباد” في إقليم “ننجارهار” في وقت متأخر من أمس. وكان مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيًا، قد بلغ ثمانية كيلومترات، ووقع على مسافة 27 كيلومترًا شرق مدينة “جلال آباد” في ولاية “ننكرهار”.

 

