ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظاً مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 432.40 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 396.36 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فسجل اليوم 378.35 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 324.30 ريال.

وجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 252.23 ريال، فيما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية اليوم 13,449.04 ريال، سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم 13,452.79 ريال.