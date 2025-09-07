ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد موعد خسوف القمر الليلة السبحة.. تراثٌ متجذّرٌ وحرفة حاضرة في أسواق القصيم تعليم الباحة يطلق مبادرة تحسين التدريس ميدان نجران للهجن يعلن نتائج سباقه لسنّ الحقايق وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية زلزال يضرب الأرجنتين وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظاً مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 432.40 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 396.36 ريال.
أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فسجل اليوم 378.35 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 324.30 ريال.
وجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 252.23 ريال، فيما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية اليوم 13,449.04 ريال، سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم 13,452.79 ريال.