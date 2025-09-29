ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا قياسيا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر في البلاد.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين، نحو 460.19 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 402.67 ريال.

أسعار الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 460.19 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 421.84 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 402.67 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 345.15 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 268.45 ريال.

سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم الاثنين 14,313.60 ريال.

سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم الاثنين 14,317.35 ريال.