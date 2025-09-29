ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة التأمينات الاجتماعية: 6 خطوات للإبلاغ عن إصابات العمل رصد طائر “الصرد المُقنّع” في شمال السعودية “ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا قياسيا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر في البلاد.
وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين، نحو 460.19 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 402.67 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 421.84 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 402.67 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 345.15 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 268.45 ريال.
سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم الاثنين 14,313.60 ريال.
سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم الاثنين 14,317.35 ريال.