Icon

وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس Icon مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية Icon الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة Icon مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025 Icon تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى Icon بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية Icon ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٧ مساءً
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس ارتفاعا جديدا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 426.96 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 391.38 ريال.

قد يهمّك أيضاً
التحويلة المؤقتة لعقبة ضلع معرضة للانجراف

التحويلة المؤقتة لعقبة ضلع معرضة للانجراف

يوم بغرفة العناية

يوم بغرفة العناية

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 373.59 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 320.22 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 249.06 .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
السعودية اليوم

السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا...

السعودية اليوم
السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي
السعودية اليوم

السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات...

السعودية اليوم
الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
السوق

الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

السوق
الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت
السعودية اليوم

الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت

السعودية اليوم
تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية
السعودية اليوم

تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا
آخر الاخبار

سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة...

آخر الاخبار
فيفا يهنئ الرياض بمناسبة استكمال مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية
الرياضة

فيفا يهنئ الرياض بمناسبة استكمال مشروع توثيق...

الرياضة