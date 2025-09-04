وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025 تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس ارتفاعا جديدا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 426.96 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 391.38 ريال.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 373.59 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 320.22 ريال.
أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 249.06 .