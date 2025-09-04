ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس ارتفاعا جديدا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 426.96 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 391.38 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 373.59 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 320.22 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 249.06 .