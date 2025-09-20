ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظاً خلال بداية التعاملات، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 388.79، ريال (103.68دولار).
بينما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 444.33 ريال، وعيار 22 نحو (407.30) ريال، وعيار 18 (333.25) ريال.
فيما سجل سعر الجرام عيار 14 في السعودية اليوم، نحو (259.19) ريال للجرام الواحد.