ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظاً خلال بداية التعاملات، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 388.79، ريال (103.68دولار).

سعر الذهب عيار 24

بينما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 444.33 ريال، وعيار 22 نحو (407.30) ريال، وعيار 18 (333.25) ريال.

فيما سجل سعر الجرام عيار 14 في السعودية اليوم، نحو (259.19) ريال للجرام الواحد.