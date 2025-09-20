Icon

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظاً خلال بداية التعاملات، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 388.79، ريال (103.68دولار).

سعر الذهب عيار 24

بينما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 444.33 ريال، وعيار 22 نحو (407.30) ريال، وعيار 18 (333.25) ريال.

فيما سجل سعر الجرام عيار 14 في السعودية اليوم، نحو (259.19) ريال للجرام الواحد.

 

