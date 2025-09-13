ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع وظائف شاغرة لدى شركة الفنار كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل مذنب غامض يحير العلماء أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (64,803) شهداء و(164,264) مصابًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء و(26) مصابًا من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى (420) بينهم (145) طفلًا.