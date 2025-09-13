ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (64,803) شهداء و(164,264) مصابًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء و(26) مصابًا من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى (420) بينهم (145) طفلًا.