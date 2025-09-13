Icon

ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٠ مساءً
ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803
المواطن - واس

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (64,803) شهداء و(164,264) مصابًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء و(26) مصابًا من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى (420) بينهم (145) طفلًا.

