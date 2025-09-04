Icon

بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية Icon ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون Icon “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي Icon أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان Icon ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا Icon انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان Icon الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في إقليم البنجاب عرفان علي كاثيا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي يشهدها الإقليم منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى 46 قتيلًا و3.5 ملايين متضرر.

فيضانات باكستان

وأوضح في تصريح صحفي اليوم أنه تم نقل 30 شخصًا من المتضررين إلى مخيمات إغاثية، حيث تضررت حتى الآن 3944 قرية بالكامل من الفيضانات، وتم إنقاذ أكثر من مليون و 496 شخصًا.

قد يهمّك أيضاً
مقتل المفتي حبيب الرحمن مُمثل مجلس علماء باكستان في كراتشي

مقتل المفتي حبيب الرحمن مُمثل مجلس علماء باكستان في كراتشي

تسجيل 40 إصابة جديدة بحمى الضنك في باكستان

تسجيل 40 إصابة جديدة بحمى الضنك في باكستان

وحذر عرفان علي من إمكانية ارتفاع مُحصلة الخسائر نظرًا لاستمرار تدفق المياه بقوة في نهر “تشناب” إلى مناطق أخرى في إقليم البنجاب، ومن المرتقب أن تدخل هذه المياه إلى إقليم السند ليلة 6 و7 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن فرق الإغاثة تواصل جهودها للتعامل مع الوضع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي
السعودية اليوم

السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات...

السعودية اليوم
تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان
العالم

تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان

العالم