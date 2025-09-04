بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
أعلن المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في إقليم البنجاب عرفان علي كاثيا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي يشهدها الإقليم منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى 46 قتيلًا و3.5 ملايين متضرر.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم أنه تم نقل 30 شخصًا من المتضررين إلى مخيمات إغاثية، حيث تضررت حتى الآن 3944 قرية بالكامل من الفيضانات، وتم إنقاذ أكثر من مليون و 496 شخصًا.
وحذر عرفان علي من إمكانية ارتفاع مُحصلة الخسائر نظرًا لاستمرار تدفق المياه بقوة في نهر “تشناب” إلى مناطق أخرى في إقليم البنجاب، ومن المرتقب أن تدخل هذه المياه إلى إقليم السند ليلة 6 و7 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن فرق الإغاثة تواصل جهودها للتعامل مع الوضع.
