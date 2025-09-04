ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا

أعلن المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في إقليم البنجاب عرفان علي كاثيا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي يشهدها الإقليم منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى 46 قتيلًا و3.5 ملايين متضرر.

فيضانات باكستان

وأوضح في تصريح صحفي اليوم أنه تم نقل 30 شخصًا من المتضررين إلى مخيمات إغاثية، حيث تضررت حتى الآن 3944 قرية بالكامل من الفيضانات، وتم إنقاذ أكثر من مليون و 496 شخصًا.

وحذر عرفان علي من إمكانية ارتفاع مُحصلة الخسائر نظرًا لاستمرار تدفق المياه بقوة في نهر “تشناب” إلى مناطق أخرى في إقليم البنجاب، ومن المرتقب أن تدخل هذه المياه إلى إقليم السند ليلة 6 و7 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن فرق الإغاثة تواصل جهودها للتعامل مع الوضع.