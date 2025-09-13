ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب الباكستاني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي يشهدها الإقليم منذ الأسبوعين الماضيين إلى 101 قتيل، وتضرر 4.57 ملايين شخص.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن فيضان المياه من أنهار “رافي وسوتليج وتشيناب” أدى إلى تضرر أكثر من 4700 قرية في إقليم البنجاب، وإنقاذ 2.512 مليون شخص من العالقين في مياه الفيضانات إلى أماكن آمنة، مشيرةً إلى إنشاء 392 مخيمًا إغاثيًا و493 مخيمًا طبيًا و422 مخيمًا بيطريًا لإغاثة المتضريين وتوفير مرافق علاجية للبشر والماشية.