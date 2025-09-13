Icon

ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب الباكستاني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي يشهدها الإقليم منذ الأسبوعين الماضيين إلى 101 قتيل، وتضرر 4.57 ملايين شخص.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن فيضان المياه من أنهار “رافي وسوتليج وتشيناب” أدى إلى تضرر أكثر من 4700 قرية في إقليم البنجاب، وإنقاذ 2.512 مليون شخص من العالقين في مياه الفيضانات إلى أماكن آمنة، مشيرةً إلى إنشاء 392 مخيمًا إغاثيًا و493 مخيمًا طبيًا و422 مخيمًا بيطريًا لإغاثة المتضريين وتوفير مرافق علاجية للبشر والماشية.

