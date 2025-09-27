ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت بالمملكة

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب عالميا.
وسجل سعر الذهب عيار عيار 24 في السعودية نحو 453.31 ، فيما سجل سعر سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 415.54 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 396.65 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 339.98 جرام.
كذلك سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 264.43 ريال، كذلك سجل سعر أونصة الذهب بيع 14,099.51 ، وسجل سعر أونصة الذهب شراء 14,103.26 ريال.