Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت بالمملكة

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٩ مساءً
ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار عيار 24 في السعودية نحو 453.31 ، فيما سجل سعر سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 415.54 ريال.

قد يهمّك أيضاً
الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس خارجية اليابان الموضوعات المتعلقة بقمة الـ20

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس خارجية اليابان الموضوعات المتعلقة بقمة...

لليوم الثاني.. انخفاض أسعار الذهب مع استمرار جني الأرباح

لليوم الثاني.. انخفاض أسعار الذهب مع استمرار جني الأرباح

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 396.65 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 339.98 جرام.

كذلك سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 264.43 ريال، كذلك سجل سعر أونصة الذهب بيع 14,099.51 ، وسجل سعر أونصة الذهب شراء 14,103.26 ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار
أخبار رئيسية

السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا...

أخبار رئيسية
معادن تخطط لمضاعفة إنتاج الذهب
السوق

معادن تخطط لمضاعفة إنتاج الذهب

السوق
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

السوق
السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حلّ الدولتين
أخبار رئيسية

السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل...

أخبار رئيسية
الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية
السوق

الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية

السوق
فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل
آخر الاخبار

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية...

آخر الاخبار
السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال...

أخبار رئيسية
الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية
السعودية اليوم

الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية

السعودية اليوم