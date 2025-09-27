ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت بالمملكة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار عيار 24 في السعودية نحو 453.31 ، فيما سجل سعر سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 415.54 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 396.65 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 339.98 جرام.

كذلك سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 264.43 ريال، كذلك سجل سعر أونصة الذهب بيع 14,099.51 ، وسجل سعر أونصة الذهب شراء 14,103.26 ريال.