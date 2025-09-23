ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور

Icon

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالات الكوليرا في إقليم دارفور غربي السودان تواصل الارتفاع بمعدل “مثير للقلق”، مشيرة إلى تسجيل (12,739) إصابة و(358) وفاة في أكثر من نصف محليات الإقليم حتى الأحد الماضي.

وأوضحت المنظمة أن التفشي، الذي بدأ في ولاية كسلا يوليو العام الماضي، امتد إلى جميع ولايات السودان الـ(18)، مسفرًا عن أكثر من (113,600) حالة و(3,000) وفاة بنسبة وفيات بلغت (2.7%)، وهي أعلى بكثير من النسبة المستهدفة البالغة (1%).

وقالت هالة خضري، نائبة ممثل المنظمة في السودان، إن حملة تطعيم تستهدف (406,000) شخص بدأت في شمال دارفور، مؤكدة أن الاستجابة تواجه تحديات بسبب القيود على الوصول للمناطق المتضررة.

