استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية “Drinkmate” سعة 1 لتر، وذلك لاحتمالية تعرض العبوة للانفجار أثناء الاستخدام، وهو ما قد يؤدي إلى خطر الإصابة.

وقالت التجارة عبر حسابها بمنصة إكس، إن عملية الاستدعاء العبوات تشمل التي تحمل تواريخ انتهاء صلاحية بين يناير 2026 وأكتوبر 2026.

وأكدت الوزارة على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام المنتج المشمول والتواصل مع الشركة المصنعة لاستبداله مجانًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على سلامة المستهلكين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

ويمكن للراغبين في استبدال العبوات التواصل مع الشركة عبر الرقم المخصص 0126389459 أو من خلال الرابط الإلكتروني المعلن، حيث تتيح الشركة استبدال المنتج مجانًا دون أي تكاليف إضافية.