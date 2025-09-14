Icon

استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها Icon انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة Icon شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو Icon الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل  Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 144 كجم قات مخدر بعسير Icon الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم Icon حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم Icon ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بإحدى كليتيه لأخيه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٩ مساءً
استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية “Drinkmate” سعة 1 لتر، وذلك لاحتمالية تعرض العبوة للانفجار أثناء الاستخدام، وهو ما قد يؤدي إلى خطر الإصابة.

وقالت التجارة عبر حسابها بمنصة إكس، إن عملية الاستدعاء العبوات تشمل التي تحمل تواريخ انتهاء صلاحية بين يناير 2026 وأكتوبر 2026.

وأكدت الوزارة على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام المنتج المشمول والتواصل مع الشركة المصنعة لاستبداله مجانًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على سلامة المستهلكين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

ويمكن للراغبين في استبدال العبوات التواصل مع الشركة عبر الرقم المخصص 0126389459 أو من خلال الرابط الإلكتروني المعلن، حيث تتيح الشركة استبدال المنتج مجانًا دون أي تكاليف إضافية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد