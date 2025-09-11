Icon

لخلل في الفرامل

استدعاء 1500 مركبة نيسان MAGNITE

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٣ مساءً
استدعاء 1500 مركبة نيسان MAGNITE
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة استدعاء (1,552) مركبة “نيسان” من طراز “MAGNITE” موديل 2025 لخلل في أنبوب الفرامل قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل، مما يتسبب في ضعف فعالية المكابح ويزيد من خطر وقوع حوادث.

استدعاء 1500 مركبة نيسان

وحثّت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء على التواصل مع الوكيل المحلي شركة بترومين للسيارات على الرقم المجاني (8004420010) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).

