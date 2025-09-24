استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج 2024 لخلل خطير طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء سوق الأسهم السعودية تقفز 5% مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة
أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 1,791 مركبة من طراز “كيا – سبورتاج” موديل 2024، وذلك لخلل في أنابيب الضغط العالي للوقود.
وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن الخلل قد يتسبب في تسرب الوقود، ما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك.
وشددت على ضرورة استجابة ملاك المركبات فورًا لعمليات الصيانة المجانية التي توفرها الشركة المصنعة لضمان سلامة مستخدميها.