استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج 2024 لخلل خطير

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣١ مساءً
استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج 2024 لخلل خطير
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 1,791 مركبة من طراز “كيا – سبورتاج” موديل 2024، وذلك لخلل في أنابيب الضغط العالي للوقود.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن الخلل قد يتسبب في تسرب الوقود، ما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك.

وشددت على ضرورة استجابة ملاك المركبات فورًا لعمليات الصيانة المجانية التي توفرها الشركة المصنعة لضمان سلامة مستخدميها.

