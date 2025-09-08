استدعاء 982 سخان ماء Weiju

إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون لإزالة وإدارة الأنقاض في ريف دمشق احتجاز المتهمين بقتل المبتعث محمد القاسم حتى محاكمة فبراير المقبل
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 982 سخان ماء فوري من نوع “Weiju” موديل 2023، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة.
وأكدت الوزارة عبر منصة إكس أن على المستهلكين التوقف فورًا عن استخدام السخانات المشمولة بالاستدعاء، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
وأوضحت الوزارة أن عملية الاستدعاء تأتي ضمن جهودها لحماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات المتداولة في السوق المحلي لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز الثقة في السلع ويحافظ على سلامة المستهلكين، كما دعت جميع العملاء المتأثرين بالتواصل مع المصنع المصنّع للسخان، لترتيب الإجراءات اللازمة.