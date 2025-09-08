Icon

استدعاء 982 سخان ماء Weiju

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
استدعاء 982 سخان ماء Weiju
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 982 سخان ماء فوري من نوع “Weiju” موديل 2023، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة.

وأكدت الوزارة عبر منصة إكس أن على المستهلكين التوقف فورًا عن استخدام السخانات المشمولة بالاستدعاء، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاستدعاء تأتي ضمن جهودها لحماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات المتداولة في السوق المحلي لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز الثقة في السلع ويحافظ على سلامة المستهلكين، كما دعت جميع العملاء المتأثرين بالتواصل مع المصنع المصنّع للسخان، لترتيب الإجراءات اللازمة.

 

