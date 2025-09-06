وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب انطلاق ملتقى الشنفري الأول بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من الإدعاءات المتداولة بشأن فوائد المورينجا واستخدامها في الأغراض الطبية.
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس، إن المورينجا ليست معجزة الشفاء وليست علاجا سحريا لكل الأمراض، ولا تعالج الضغط والسكري والكولسترول.
وأضاف أن الفوائد المثبتة بشأن المورينجا حتى الآن محدودة ومتواضعة وعلى دراسات متباينة وغير محكمة، لذا فإن هينة الغذاء والدواء السعودية لم تثبت فائدتها العلاجية، وبالتالي فإننا نحذر من استخدامها علاجياً في تلك الأمراض.
