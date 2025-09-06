Icon

صحة وطب‎

استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من الإدعاءات المتداولة بشأن فوائد المورينجا واستخدامها في الأغراض الطبية.

المورينجا ليست علاجًا سحريًا

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس، إن المورينجا ليست معجزة الشفاء وليست علاجا سحريا لكل الأمراض، ولا تعالج الضغط والسكري والكولسترول.

وأضاف أن الفوائد المثبتة بشأن المورينجا حتى الآن محدودة ومتواضعة وعلى دراسات متباينة وغير محكمة، لذا فإن هينة الغذاء والدواء السعودية لم تثبت فائدتها العلاجية، وبالتالي فإننا نحذر من استخدامها علاجياً في تلك الأمراض.

