صحة وطب‎

استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضح الدكتور عبدالعزيز البلاع استشاري وجراح الأنف والأذن والحنجرة حالات التهاب الجيوب الأنفية التي تستدعي الجراحة.

تكرار التهابات الجيوب الأنفية

وقال عبدالعزيز البلاع، لبرنامج العربية إف إم، إن تكرار التهابات الجيوب الأنفية يستدعي الجراحة؛ لكن الالتهابات الحادة البكتيرية التي تتكرر بعدوى متناقلة تعالج بمضادات حيوية وبخاخات ومسكنات.

وأضاف أنه في حال تكررت مشكلة الجيوب الأنفية بمعدل شهري تنتقل إلى التهاب مزمن يستمر 3 أشهر لكن يبقى الخيار الأول بالعلاجات.

وختم البلاغ بقوله : “إنه يوجد بالأسواق أنواع من البخاخات الأنفية ومنها المخصصة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن”.

 

