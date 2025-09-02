زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية وزير الموارد البشرية: مساهمات المسؤولية الاجتماعية تتجاوز 4 مليارات ريال الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت الإحصاء: 95% من العاملين يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية فلكية جدة: العديد من الظواهر المميزة لعشاق السماء في سبتمبر كاتب: سمعة المجتمع قد تهتز بسلوك مشاهير الفلس وممارساتهم
أوضح الدكتور عبدالعزيز البلاع استشاري وجراح الأنف والأذن والحنجرة حالات التهاب الجيوب الأنفية التي تستدعي الجراحة.
وقال عبدالعزيز البلاع، لبرنامج العربية إف إم، إن تكرار التهابات الجيوب الأنفية يستدعي الجراحة؛ لكن الالتهابات الحادة البكتيرية التي تتكرر بعدوى متناقلة تعالج بمضادات حيوية وبخاخات ومسكنات.
وأضاف أنه في حال تكررت مشكلة الجيوب الأنفية بمعدل شهري تنتقل إلى التهاب مزمن يستمر 3 أشهر لكن يبقى الخيار الأول بالعلاجات.
وختم البلاغ بقوله : “إنه يوجد بالأسواق أنواع من البخاخات الأنفية ومنها المخصصة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن”.
