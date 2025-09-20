Icon

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استشهد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف وتفجير روبوتات مفخخة في أحياء مدينة غزة.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية من مخيمات وسط القطاع مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، فيما واصلت الزوارق البحرية الإسرائيلية إطلاق نيرانها الكثيفة تجاه خيام النازحين في ميناء مدينة غزة.

قد يهمّك أيضاً
الاحتلال يواصل قمع أبرياء فلسطين.. استشهاد شاب واعتقال طفل وإصابة 92 آخرين

الاحتلال يواصل قمع أبرياء فلسطين.. استشهاد شاب واعتقال طفل وإصابة 92 آخرين

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد