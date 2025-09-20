استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف وتفجير روبوتات مفخخة في أحياء مدينة غزة.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية من مخيمات وسط القطاع مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، فيما واصلت الزوارق البحرية الإسرائيلية إطلاق نيرانها الكثيفة تجاه خيام النازحين في ميناء مدينة غزة.