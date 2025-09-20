استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين
استشهد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف وتفجير روبوتات مفخخة في أحياء مدينة غزة.
وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية من مخيمات وسط القطاع مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، فيما واصلت الزوارق البحرية الإسرائيلية إطلاق نيرانها الكثيفة تجاه خيام النازحين في ميناء مدينة غزة.