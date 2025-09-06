استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فالنتين أتانجانا أهلاوي سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا
استشهد (62) فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وخيامًا للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ترافق ذلك مع استمرار عمليات تدمير الأبراج والبنايات السكنية المرتفعة في المدينة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ستة فلسطينيين نتيجة الجوع خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى (382) بينهم (135) طفلًا.
وفي الضفة الغربية أصيب (17) فلسطينيًا بجروح مختلفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.