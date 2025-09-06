Icon

استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
المواطن - واس

استشهد (62) فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وخيامًا للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ترافق ذلك مع استمرار عمليات تدمير الأبراج والبنايات السكنية المرتفعة في المدينة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ستة فلسطينيين نتيجة الجوع خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى (382) بينهم (135) طفلًا.

وفي الضفة الغربية أصيب (17) فلسطينيًا بجروح مختلفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.

