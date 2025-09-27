استعراض السيارات الكلاسيكية في لينة التاريخية وروضة هباس

نظّمت جمعية التراث والوثائق والحرف، استعراضًا مميزًا للسيارات الكلاسيكية في لينة التاريخية، وروضة هباس، بمنطقة الحدود الشمالية على مدى يومين ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ95، في أجواء وطنية مفعمة بالفرح والانتماء.

وانطلقت السيارات في مسيرات استعراضية وجابت الشوارع والميادين والمعالم البارزة، وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين اكتست ملامحهم بروح البهجة والفخر، تزينها الأعلام والشعارات الخضراء، وشكّل الاستعراض لوحة بصرية جذابة جمعت بين عبق الماضي الذي تمثله السيارات الكلاسيكية وروح الحاضر المعّبر عن الاحتفاء بالمنجزات الوطنية.