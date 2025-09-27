استعراض السيارات الكلاسيكية في لينة التاريخية وروضة هباس

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
نظّمت جمعية التراث والوثائق والحرف، استعراضًا مميزًا للسيارات الكلاسيكية في لينة التاريخية، وروضة هباس، بمنطقة الحدود الشمالية على مدى يومين ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ95، في أجواء وطنية مفعمة بالفرح والانتماء.
وانطلقت السيارات في مسيرات استعراضية وجابت الشوارع والميادين والمعالم البارزة، وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين اكتست ملامحهم بروح البهجة والفخر، تزينها الأعلام والشعارات الخضراء، وشكّل الاستعراض لوحة بصرية جذابة جمعت بين عبق الماضي الذي تمثله السيارات الكلاسيكية وروح الحاضر المعّبر عن الاحتفاء بالمنجزات الوطنية.