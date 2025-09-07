Icon

بعد أقل من عام على توليه السلطة

استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم، استقالته بعد أقل من عام على توليه السلطة، من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي وبالتالي من رئاسة الحكومة.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) قال إيشيبا: “قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي حكم اليابان بصورة شبه متواصلة على مدى عقود”.

