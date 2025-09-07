استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم، استقالته بعد أقل من عام على توليه السلطة، من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي وبالتالي من رئاسة الحكومة.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) قال إيشيبا: “قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي حكم اليابان بصورة شبه متواصلة على مدى عقود”.