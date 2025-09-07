أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم، استقالته بعد أقل من عام على توليه السلطة، من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي وبالتالي من رئاسة الحكومة.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) قال إيشيبا: “قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي حكم اليابان بصورة شبه متواصلة على مدى عقود”.