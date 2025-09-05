Icon

استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني بسبب ضريبة عقارية Icon 4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار Icon ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% Icon حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر Icon أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة Icon عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان Icon موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل Icon رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عبرت عن ندمها بسبب عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة

استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني بسبب ضريبة عقارية

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني بسبب ضريبة عقارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، اليوم الجمعة، استقالتها بعد اعترافها بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.

وقالت راينر 45 عاماً، في رسالتها إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: “أنا نادمة جداً على قراري بعدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ”.

قد يهمّك أيضاً
مدرسة بريطانية عريقة تخرج منها كير ستارمر تفتتح فروعًا بالرياض

مدرسة بريطانية عريقة تخرج منها كير ستارمر تفتتح فروعًا بالرياض

رئيس وزراء بريطانيا بائع آيس كريم سابق ويشجع الأرسنال

رئيس وزراء بريطانيا بائع آيس كريم سابق ويشجع الأرسنال

وأضافت راينر، التي استقالت أيضاً من منصبها كوزيرة ونائبة زعيم حزب العمال: “نظراً للنتائج وتأثيرها على عائلتي، قررت الاستقالة”.

وعلق ستارمر على الاستقالة بالقول: “أنا حزين جداً لأن فترة عمل راينر في الحكومة انتهت بهذه الطريقة”، مشيراً إلى أنها اتخذت القرار الصحيح.

وتعد راينر ثامن وأرفع الوزراء الذين خرجوا من فريق رئيس الوزراء كير ستارمر، وتشكل استقالتها الأكثر ضرراً له حتى الآن، بعد أن قدم لها دعمه الكامل عندما اتُهمت لأول مرة بمحاولة تجنب دفع الضريبة المستحقة عمداً.

وكان يُنظر إلى راينر كخليفة محتملة لستارمر، لكنها اضطرت إلى إحالة نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية بعد اعترافها بخطأ ضريبي، خلال مقابلة تلفزيونية، كادت أن تبكي فيها.

وكشفت راينر أنها أسست صندوقاً ائتمانياً لأحد أبنائها، الذي يعاني من إعاقات دائمة نتيجة إصابة سابقة، وباعت الصندوق وحصتها من منزل العائلة في شمال إنجلترا لشراء شقة في منتجع هوف الساحلي جنوب إنجلترا، معتقدة أنها لن تُضطر لدفع ضريبة أعلى تُفرض عند شراء منزل ثانٍ، وبعد استشارة قانونية إضافية، أقرت بخطئها، وأكدت أنها ستتخذ خطوات لدفع الضريبة المستحقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد