استقرار أسعار الذهب اليوم

أنهت أسعار الذهب تعاملاتها اليوم باستقرار ملحوظ بعد أن عززت بيانات تضخم أسعار المنتجين.

وارتفع سعر الذهب تسليم سبتمبر، بمقدار (30) سنتًا ما يعادل (0.01%) إلى (3643.60) دولارًا للأوقية مسجلًا أعلى سعر للمعدن الأصفر على الإطلاق.

وارتفع سعر الفضة تسليم سبتمبر، بمقدار (25.50) سنتًا أي بنسبة (0.62%) إلى (41.133) دولارًا للأوقية، ليسجل المعدن ثالث أعلى سعر له خلال العام الحالي.