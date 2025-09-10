Icon

استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة Icon وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة تداول Icon وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين Icon طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم Icon 32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة Icon السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ مساءً
استقرار أسعار الذهب اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أنهت أسعار الذهب تعاملاتها اليوم باستقرار ملحوظ بعد أن عززت بيانات تضخم أسعار المنتجين.

وارتفع سعر الذهب تسليم سبتمبر، بمقدار (30) سنتًا ما يعادل (0.01%) إلى (3643.60) دولارًا للأوقية مسجلًا أعلى سعر للمعدن الأصفر على الإطلاق.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 136.55 ريال

أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 136.55 ريال

وارتفع سعر الفضة تسليم سبتمبر، بمقدار (25.50) سنتًا أي بنسبة (0.62%) إلى (41.133) دولارًا للأوقية، ليسجل المعدن ثالث أعلى سعر له خلال العام الحالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع
السوق

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع

السوق
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق
أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد
السوق

أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد

السوق
استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى
السوق

استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى

السوق
سعر الذهب قرب أعلى مستوياته
السوق

سعر الذهب قرب أعلى مستوياته

السوق