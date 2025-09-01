Icon

استقرار أسعار النفط عالميًا

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ صباحاً
استقرار أسعار النفط عالميًا
المواطن - فريق التحرير

سجلت أسعار النفط اليوم استقرارًا نسبيًا، إذ تغلّب تأثير المخاوف بشأن ارتفاع الإنتاج وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب.

وهبط خام برنت (12) سنتًا أي (0.18%) ليصل إلى (67.36) دولارًا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (13) سنتًا أي (0.2%) ليصل إلى (63.88) دولارًا للبرميل.

