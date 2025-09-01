استقرار أسعار النفط عالميًا وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر
سجلت أسعار النفط اليوم استقرارًا نسبيًا، إذ تغلّب تأثير المخاوف بشأن ارتفاع الإنتاج وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب.
وهبط خام برنت (12) سنتًا أي (0.18%) ليصل إلى (67.36) دولارًا للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (13) سنتًا أي (0.2%) ليصل إلى (63.88) دولارًا للبرميل.