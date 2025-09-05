استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
استقر الدولار إلى حد كبير اليوم مع استقرار أسواق السندات وترقب المتداولين لبيانات رئيسية للوظائف الأمريكية.
ويستقر عند (98.207)، ويتجه للارتفاع (0.4%) هذا الأسبوع.
وانخفض الدولار (0.2%) عند (148.22) ينًا، وارتفع اليورو (0.1%) عند (1.1656) دولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني (0.1%) إلى (1.3447) دولار، وزاد الدولار الأسترالي (0.1%) إلى (0.6525) دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.2%) إلى (0.5855) دولار.