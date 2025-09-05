Icon

السوق
حصاد اليوم

استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

استقر الدولار إلى حد كبير اليوم مع استقرار أسواق السندات وترقب المتداولين لبيانات رئيسية للوظائف الأمريكية.

ويستقر عند (98.207)، ويتجه للارتفاع (0.4%) هذا الأسبوع.

الدولار يتراجع وسط ارتفاع لأسعار الذهب

أسعار الذهب ترتفع مع صعود اليورو مقابل الدولار

وانخفض الدولار (0.2%) عند (148.22) ينًا، وارتفع اليورو (0.1%) عند (1.1656) دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني (0.1%) إلى (1.3447) دولار، وزاد الدولار الأسترالي (0.1%) إلى (0.6525) دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.2%) إلى (0.5855) دولار.

