استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى

تراوحت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار.

أسعار الذهب

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 3626.10 دولارًا.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 40.84 دولارًا للأوقية.

كما تراجع البلاتين 0.14% إلى 1371.65 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1107.70 دولارات.