استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى

طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق الربيعة يدشن 50 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب السوري الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم أكثر من 80 خدمة تعليمية في تطبيق توكلنا ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
تراوحت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 3626.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 40.84 دولارًا للأوقية.
كما تراجع البلاتين 0.14% إلى 1371.65 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1107.70 دولارات.