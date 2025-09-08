Icon

طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق Icon الربيعة يدشن 50 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب السوري  Icon الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب Icon لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم Icon أكثر من 80 خدمة تعليمية في تطبيق توكلنا Icon ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في المعاملات الفورية

استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٤ صباحاً
استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراوحت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار.

أسعار الذهب

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولارًا للأوقية (الأونصة).

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 3626.10 دولارًا.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 40.84 دولارًا للأوقية.

كما تراجع البلاتين 0.14% إلى 1371.65 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1107.70 دولارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعر الذهب قرب أعلى مستوياته
السوق

سعر الذهب قرب أعلى مستوياته

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

السوق
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق
الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
السوق

الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

السوق
الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي
السوق

الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى
السوق

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

السوق
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع
السوق

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع

السوق