حصاد اليوم

استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الجمعة المقبل

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الجمعة المقبل
المواطن - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل الحالة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة، وخفيفة إلى متوسطة على المويه وتربة والخرمة ورنية والعاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل وادي الدواسر والسليل وخفيفة إلى متوسطة على حوطة بني تميم والحريق والخرج والأفلاج والرين.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.

