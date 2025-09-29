اعتدال في الأجواء وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة مع دخول الخريف في الشمالية

يُعد فصل الخريف من الفصول التي تميل فيها درجات الحرارة تدريجيًا إلى البرودة في المساء في المناطق الشمالية من المملكة، بينما تظل درجات الحرارة خلال النهار دافئة، ويمكن أن تصل إلى الثلاثينيات في أوائل الخريف، وفترة المساء هي الأكثر اعتدالًا ومناسبة للتنزه في الهواء الطلق، كما أن هذا الفصل مناسب لزراعة بعض المحاصيل، وتشهد معه بعض المناطق مرور أنواع من الطيور المهاجرة، خاصة في السواحل والمناطق الرطبة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية هذه الأيام انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة وأجواء معتدلة في وقت الظهيرة، وتميل إلى البرودة من المساء حتى ساعات الصباح الأولى، تزامنًا مع دخول فصل الخريف الذي بدأ أرصاديًا من الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأول من ديسمبر “بداية فصل الشتاء”.

كتل هوائية باردة

وبسبب تعرض منطقة الحدود الشمالية في منتصف ونهاية فصل الخريف قبيل دخول فصل الشتاء لكتل هوائية باردة، تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بسبب موقعها الجغرافي في أقصى شمال المملكة، وتأثرها في هذه الفترة التي تسمى بـ”جويريد” وتستمر أسبوعين، وتسبق دخول فصل الشتاء، ويتخللها انخفاض في درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة، التي تتسبب في تجريد الأشجار من أوراقها، وهو من التسميات التي استخدمها سكان البادية قديمًا للإشارة إلى الطقس البارد، وفرضتها طبيعة الحياة في البادية على سكانها في ذلك الوقت، وعكست فهم أهل الجزيرة العربية العميق لتقلبات الطقس.

فترة جويريد

ثم تلي “جويريد” فترة “المربعانية” التي تستمر (40) يومًا، وتتميز ببرودة شديدة، وتكون الصقيع، وتساقط الثلوج في بعض الأحيان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن التوقعات المناخية لمتوسط درجة الحرارة السطحية خلال فصل الخريف للفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، تُشير إلى احتمالية ارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وذلك بفرصة حدوث تقدر بنسبة (70%)، كما يتوقع أن يصل أقصى ارتفاع عن المعدل نحو (0.8) درجة مئوية على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، الجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة الشرقية)، كما تشير التوقعات المناخية لهطول الأمطار – بمشيئة اللّه تعالى – إلى احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة فرصة حدوث نصل إلى (70%) على مناطق (جازان، نجران، الباحة، عسير، جنوب ووسط مكة المكرمة، جنوب المدينة المنورة جنوب الشرقية)، في المقابل تشير التوقعات الاحتمالية إلى هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي بنسبة فرصة حدوث تتراوح ما بين (40%) إلى (60%) على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، شمال مناطق المدينة المنورة، الشرقية وحائل)، استنادًا إلى بيانات ومخرجات نماذج التوقعات المناخية بالمركز الوطني للأرصاد.