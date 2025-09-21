Icon

لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال وتحقيق أعلى معايير السلامة

اعتماد الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠١ مساءً
اعتماد الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة، إلى جانب دعم تحسين المشهد الحضري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفادت الوزارة أن الاشتراطات تشمل المعايير المرتبطة بتصنيف الأنشطة، ومتطلبات التراخيص، والموقع، والمساحة، إضافةً إلى الجوانب الفنية والمعمارية، كما تضمّنت الضوابط تحديد المساحات الأدنى للمواقع، ومتطلبات اللوحات التجارية، وتوفير مسارات مخصصة لتحميل وتفريغ الأسطوانات، وتطبيق كود البناء السعودي فيما يتعلق بمواد البناء والتهوية والوقاية من الحريق.

بيع أسطوانات غاز البترول السائل

وأشارت إلى ضرورة الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمَّن النشاط المراد ترخيصه، مبينةً أن التصنيف يشمل محلات البيع النظامية، ومكائن البيع الذاتية، وأجهزة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات.

وبيّنت أن الاشتراطات تتضمّن كذلك الالتزام بالهوية العمرانية، ومنع التعدي على الأرصفة أو استخدام الأرصفة العامة في النشاط، إلى جانب إلزام المنشآت بوجود كاميرات مراقبة، ولوحات داخلية تعريفية، وملصقات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن المحافظة على الصيانة الدورية والنظافة العامة.

ودعت وزارة البلديات والإسكان المستثمرين إلى الالتزام بجميع الاشتراطات المعتمدة وتصحيح أوضاع منشآتهم، مؤكدةً أن الأمانات والبلديات ستتولى مهام الرقابة والتفتيش ضمن نطاق اختصاصها المكاني، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، ومتابعة تنفيذ المتطلبات التنظيمية على جميع المنشآت الخاضعة لهذه الاشتراطات.

ويأتي اعتماد هذه الاشتراطات؛ لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وحرصًا على توفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة داخل الأحياء السكنية والمناطق التجارية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات الفنية والتنظيمية من خلال زيارة الرابط “اضغط هنا“.

