اقتران الزهرة بالقمر وقلب الأسد يزين سماء عرعر فجرًا

شهدت سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية فجر اليوم، ظاهرة فلكية بديعة، تمثلت في اقتران كوكب الزهرة بالقمر ونجم “قلب الأسد” (Regulus)، أحد ألمع نجوم كوكبة الأسد.

وأوضح المهتمون بعلم الفلك أن هذا المشهد يُعد من الظواهر اللافتة التي تزين الأفق الشرقي قبيل شروق الشمس، وظهر القمر هلالًا رقيقًا بجوار الزهرة اللامع ونجم قلب الأسد، في لوحة سماوية نادرة التكرار.

وتُضفي مثل هذه الظواهر بعدًا جماليًا على السماء، وتُسهم في تعزيز شغف المتابعين بعلم الفلك، فضلًا عن أهميتها في الدراسات العلمية المتعلقة بحركة الأجرام السماوية ومواقعها.