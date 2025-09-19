اقتران الزهرة بالقمر وقلب الأسد يزين سماء عرعر فجرًا

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
شهدت سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية فجر اليوم، ظاهرة فلكية بديعة، تمثلت في اقتران كوكب الزهرة بالقمر ونجم “قلب الأسد” (Regulus)، أحد ألمع نجوم كوكبة الأسد.
وأوضح المهتمون بعلم الفلك أن هذا المشهد يُعد من الظواهر اللافتة التي تزين الأفق الشرقي قبيل شروق الشمس، وظهر القمر هلالًا رقيقًا بجوار الزهرة اللامع ونجم قلب الأسد، في لوحة سماوية نادرة التكرار.
وتُضفي مثل هذه الظواهر بعدًا جماليًا على السماء، وتُسهم في تعزيز شغف المتابعين بعلم الفلك، فضلًا عن أهميتها في الدراسات العلمية المتعلقة بحركة الأجرام السماوية ومواقعها.