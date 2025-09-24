Icon

ظهر كبقعة ضوئية خافتة

اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ مساءً
اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
المواطن - فريق التحرير

شهدت سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، ظاهرة فلكية تمثلت في اقتران القمر بكوكب المريخ، إلى جانب رصد مذنب C/2025 R2 الذي ظهر كبقعة ضوئية خافتة، ويُعد من المذنبات المكتشفة حديثًا يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025.

اقتران القمر بالمريخ

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن المذنب جرى اكتشافه بواسطة أداة خاصة على متن المسبار الفضائي (SOHO) المخصص لمراقبة الشمس، قبل أن يؤكد رصده لاحقًا الفلكيون والهواة حول العالم.

وأشار خليفة إلى أن مثل هذه الظواهر تُسهم في تعزيز الاهتمام بعلم الفلك لدى الهواة والباحثين، وتمنح فرصة لرصد الأجرام السماوية والتعرّف على حركتها في الفضاء.

