اقتران القمر مع نجم قلب العقرب يزين سماء السعودية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في اقتران القمر مع نجم قلب العقرب “أنتاريس”، وهو نجم عملاق أحمر يُعد الأشد لمعانًا في كوكبة العقرب وأحد أبرز نجوم السماء الصيفية، مشكلًا مع القمر مشهدًا بديعًا جذب أنظار المهتمين بالفلك.
وأوضح مختصون في مجال الفلك أن هذه الظاهرة تُعرف بالاقتران، وهو اقتراب جرمين سماويين ظاهريًا على صفحة السماء رغم البعد الشاسع بينهما، مبينين أن دوران القمر حول الأرض بسرعة ملحوظة يجعل مثل هذه المشاهدات متكررة مع الكواكب والنجوم البارزة.