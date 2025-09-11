اكتشاف جديد لتشخيص التوحد لدى الأطفال

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أعلن فريق بحثي من جامعة سيدني الأسترالية عن إنجاز علمي جديد قد يغيّر طرق تشخيص التوحد واضطرابات النمو العصبي الأخرى لدى الأطفال.
وأوضح رئيس الفريق البحثي واستشاري طب الأعصاب للأطفال البروفيسور راسل ديل أن الدراسات الأخيرة نجحت في تحديد مؤشرات بيولوجية دقيقة مرتبطة بهذه الاضطرابات، ما يمهّد لتطوير أساليب علاجية تستهدف الخلل المناعي وتساعد في تقليل الأعراض السلوكية والإدراكية المصاحبة.
وأشار ديل إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو تحسين نوعية حياة الأطفال المصابين بالتوحد، وفتح آفاق جديدة أمام الأبحاث المستقبلية في مجالات التشخيص المبكر والعلاج الموجه.