اكتشاف جديد لتشخيص التوحد لدى الأطفال

أعلن فريق بحثي من جامعة سيدني الأسترالية عن إنجاز علمي جديد قد يغيّر طرق تشخيص التوحد واضطرابات النمو العصبي الأخرى لدى الأطفال.

وأوضح رئيس الفريق البحثي واستشاري طب الأعصاب للأطفال البروفيسور راسل ديل أن الدراسات الأخيرة نجحت في تحديد مؤشرات بيولوجية دقيقة مرتبطة بهذه الاضطرابات، ما يمهّد لتطوير أساليب علاجية تستهدف الخلل المناعي وتساعد في تقليل الأعراض السلوكية والإدراكية المصاحبة.

وأشار ديل إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو تحسين نوعية حياة الأطفال المصابين بالتوحد، وفتح آفاق جديدة أمام الأبحاث المستقبلية في مجالات التشخيص المبكر والعلاج الموجه.