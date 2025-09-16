Icon

صحة وطب‎
يدعم صحة الفم والجهاز المناعي

اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن فريق بحثي من جامعة طوكيو عن اكتشاف نوع جديد من الحمض النووي أطلق عليه “إينوكليز”، عبارة عن حلقات كبيرة موجودة في بكتيريا الفم، تسهم في دعم صحة الفم والجهاز المناعي وتقليل خطر بعض أنواع السرطان.

وأشار الباحث يويا كيغوتشي إلى أن الدراسة على عينات لعاب 56 متطوعًا أظهرت أن نحو 75% من الأشخاص يحملون هذه الحلقات الوراثية دون علمهم.

وتحتوي “إينوكليز” على جينات تحمي البكتيريا من الإجهاد التأكسدي وتساعدها على التكيف مع بيئة الفم المتغيرة، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم دور الميكروبات في الصحة العامة.

