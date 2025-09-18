اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا

أعلن فريق أبحاث طبي أسترالي عن تطوير خيارات علاجية جديدة للحد من مضاعفات فيروس الإنفلونزا التي تتسبب في وفاة نحو 650 ألف شخص سنويًا، خاصة لدى كبار السن الأكثر عرضة لمضاعفاتها بسبب ضعف في المناعة.

وأوضحت رئيسة فريق معهد هدسون للأبحاث الطبية ميشيل تيت أن الفريق البحثي توصل إلى أن بروتينًا يعرف باسم “Gasdermin E” يسهم في زيادة شدة الإصابة بفيروس الإنفلونزا من خلال إحداث تلف في خلايا الرئة، مبينة أن تعطيل نشاط البروتين في الدراسات المخبرية أدى إلى تقليل الأضرار الناتجة عن العدوى، مؤكدة مواصلة الأبحاث لدراسة استجابة البروتين للعدوى الفيروسية وسبل الحد من تأثيره على الخلايا المصابة.