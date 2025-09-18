222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024 رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار
أعلن فريق أبحاث طبي أسترالي عن تطوير خيارات علاجية جديدة للحد من مضاعفات فيروس الإنفلونزا التي تتسبب في وفاة نحو 650 ألف شخص سنويًا، خاصة لدى كبار السن الأكثر عرضة لمضاعفاتها بسبب ضعف في المناعة.
وأوضحت رئيسة فريق معهد هدسون للأبحاث الطبية ميشيل تيت أن الفريق البحثي توصل إلى أن بروتينًا يعرف باسم “Gasdermin E” يسهم في زيادة شدة الإصابة بفيروس الإنفلونزا من خلال إحداث تلف في خلايا الرئة، مبينة أن تعطيل نشاط البروتين في الدراسات المخبرية أدى إلى تقليل الأضرار الناتجة عن العدوى، مؤكدة مواصلة الأبحاث لدراسة استجابة البروتين للعدوى الفيروسية وسبل الحد من تأثيره على الخلايا المصابة.