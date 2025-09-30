Icon

اكتشاف يوثق 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود Icon سكني يوضح السن المطلوب للتقديم للحصول على الدعم Icon القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض Icon غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض Icon 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال Icon ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة Icon هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ Icon توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا Icon وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال Icon بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتعاون مع فريق علمي دولي من عدة جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية

اكتشاف يوثق 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ مساءً
اكتشاف يوثق 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف وتوثيق مجموعة استثنائية من الفنون الصخرية المبكرة بالحجم الطبيعي، التي نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر كوميونيكاشينز”، ويعود عمرها إلى ما بين 12,800 و11,400 سنة مضت، في مواقع جنوب صحراء النفود الكبير بمنطقة حائل، وهي: جبال عرنان، وجبل المليحة، والمسمى، وذلك ضمن أعمال “مشروع الجزيرة العربية الخضراء”، بالتعاون مع فريق علمي دولي من عدة جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية.

ويبرز هذا الاكتشاف أقدم مراحل الفن الصخري المؤرخ علميًا في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس مكانة الجزيرة العربية بصفتها مركزًا مبكرًا للإبداع الفني، ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية في المملكة، إذ يوفر دليلاً ماديًا على تطور الفنون الصخرية وارتباطها بأنماط الحياة والثقافة في عصور فترة ما قبل التاريخ، ويعزز فهمنا للعلاقات الثقافية والاقتصادية التي ربطت شمال الجزيرة العربية بالمناطق المجاورة منذ آلاف السنين.

قد يهمّك أيضاً
صحراء النفود تعود لما كانت عليه قبل 40 سنة

صحراء النفود تعود لما كانت عليه قبل 40 سنة

اكتشاف مواقع أثرية في المملكة تعود إلى حوالي 350 ألف سنة

اكتشاف مواقع أثرية في المملكة تعود إلى حوالي 350 ألف سنة

وشمل الاكتشاف العلمي توثيق 176 نحتًا صخريًا، منها 130 عنصرًا نفذ بالحجم الطبيعي، وهي: الإبل، والوعول، والخيول، والغزلان، والثور البري المنقرض، إذ يصل طول بعضها إلى ثلاثة أمتار، وقد وجد بعضها في أماكن عالية يصعب الوصول إليها، وهو ما يعكس الجهد الكبير والمهارة العالية للفنانين القدماء.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة العلمية أن الفنون الصخرية الموثقة نفذت خلال فترة مناخية رطبة، وذلك قبل 13.000 – 16,000 عام مضى، وهو ما ساعد هذه الجماعات البشرية على العيش والانتشار جغرافيًا في مناطق تعد جافة حاليًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد