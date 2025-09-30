اكتشاف يوثق 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود سكني يوضح السن المطلوب للتقديم للحصول على الدعم القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض
أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف وتوثيق مجموعة استثنائية من الفنون الصخرية المبكرة بالحجم الطبيعي، التي نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر كوميونيكاشينز”، ويعود عمرها إلى ما بين 12,800 و11,400 سنة مضت، في مواقع جنوب صحراء النفود الكبير بمنطقة حائل، وهي: جبال عرنان، وجبل المليحة، والمسمى، وذلك ضمن أعمال “مشروع الجزيرة العربية الخضراء”، بالتعاون مع فريق علمي دولي من عدة جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية.
ويبرز هذا الاكتشاف أقدم مراحل الفن الصخري المؤرخ علميًا في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس مكانة الجزيرة العربية بصفتها مركزًا مبكرًا للإبداع الفني، ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية في المملكة، إذ يوفر دليلاً ماديًا على تطور الفنون الصخرية وارتباطها بأنماط الحياة والثقافة في عصور فترة ما قبل التاريخ، ويعزز فهمنا للعلاقات الثقافية والاقتصادية التي ربطت شمال الجزيرة العربية بالمناطق المجاورة منذ آلاف السنين.
وشمل الاكتشاف العلمي توثيق 176 نحتًا صخريًا، منها 130 عنصرًا نفذ بالحجم الطبيعي، وهي: الإبل، والوعول، والخيول، والغزلان، والثور البري المنقرض، إذ يصل طول بعضها إلى ثلاثة أمتار، وقد وجد بعضها في أماكن عالية يصعب الوصول إليها، وهو ما يعكس الجهد الكبير والمهارة العالية للفنانين القدماء.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة العلمية أن الفنون الصخرية الموثقة نفذت خلال فترة مناخية رطبة، وذلك قبل 13.000 – 16,000 عام مضى، وهو ما ساعد هذه الجماعات البشرية على العيش والانتشار جغرافيًا في مناطق تعد جافة حاليًا.
