اكتمال فحوص اللياقة والتطعيمات المدرسية لعام 1447هـ

أعلن المشرف على مراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة الدكتور أمجد الفالح، عن اكتمال برنامج فحوص اللياقة والتطعيمات المدرسية للعام 1447هـ، مؤكّدًا أن الهدف الرئيس من هذه الفحوصات هو تعزيز الجانب الوقائي وضمان جاهزية الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد.

وأوضح الفالح، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن فحص اللياقة يُعد برنامجًا وقائيًا شاملًا يركز على التأكد من سلامة الطلاب من الناحية الصحية، من خلال سلسلة من الفحوص الطبية الأساسية واستكمال التطعيمات المطلوبة، ويتم تنفيذه عبر عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا فرز الحالات التي تعاني من مشكلات صحية، ليتم متابعتها من قبل طبيب الأسرة، إلى جانب المتابعة اللاحقة ضمن مشروع “طبيب لكل أسرة”، بما يضمن تقديم رعاية صحية مستمرة للأطفال.