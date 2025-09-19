Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأحساء الأعلى ضمن درجات الحرارة اليوم بـ46 مئوية والسودة 12

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١١ مساءً
الأحساء الأعلى ضمن درجات الحرارة اليوم بـ46 مئوية والسودة 12
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة ببعض مدن المملكة، حيث تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

وقال مركز الأرصاد إن درجات الحرارة الكبرى اليوم هي، الأحساء 46، حفر الباطن 45، الخرج والعلا ورفحاء 44 درجة مئوية، الرياض والمدينة المنورة وبريدة والمجمعة 43 درجة مئوية، مكة المكرمة وسكاكا 40، جدة 38، جازان 37، نجران وطريف 36، الطائف 35، أبها والباحة 30، السودة 22 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية اليوم بـ -2

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية اليوم بـ -2

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، تبوك وبريدة وحائل 24، الرياض والدمام وسكاكا والمجمعة والوجه 26، عرعر ونجران والخرج وينبع والأحساء ورفحا 27، شرورة والعلا وحفر الباطن 28، جدة والقنفذة 29، مكة المكرمة والمدينة المنورة 30 درجة مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية
السعودية اليوم

درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45...

السعودية اليوم