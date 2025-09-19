الأحساء الأعلى ضمن درجات الحرارة اليوم بـ46 مئوية والسودة 12

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة ببعض مدن المملكة، حيث تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

وقال مركز الأرصاد إن درجات الحرارة الكبرى اليوم هي، الأحساء 46، حفر الباطن 45، الخرج والعلا ورفحاء 44 درجة مئوية، الرياض والمدينة المنورة وبريدة والمجمعة 43 درجة مئوية، مكة المكرمة وسكاكا 40، جدة 38، جازان 37، نجران وطريف 36، الطائف 35، أبها والباحة 30، السودة 22 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، تبوك وبريدة وحائل 24، الرياض والدمام وسكاكا والمجمعة والوجه 26، عرعر ونجران والخرج وينبع والأحساء ورفحا 27، شرورة والعلا وحفر الباطن 28، جدة والقنفذة 29، مكة المكرمة والمدينة المنورة 30 درجة مئوية.