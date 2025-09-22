الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن البحرين تزدان باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95 عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية القوات الخاصة للأمن والحماية تبرز مهاراتها الذكية في فعاليات اليوم الوطني 95 القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95
تشارك الأحوال المدنية في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.
وتستعرض الأحوال المدنية في الفعالية، معدات وأجهزة تاريخية منها جهاز حاسب آلي استخدم مع بداية إصدار السجل المدني المركزي، وكاميرا تصوير بطاقة الأحوال المدنية القديمة، والحقيبة المتنقلة لتقديم الخدمة الميدانية، وأبرز خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية، وتقديم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها وبدل تالف وبدل مفقود.