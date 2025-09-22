Icon

الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن
المواطن - فريق التحرير

تشارك الأحوال المدنية في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.

وتستعرض الأحوال المدنية في الفعالية، معدات وأجهزة تاريخية منها جهاز حاسب آلي استخدم مع بداية إصدار السجل المدني المركزي، وكاميرا تصوير بطاقة الأحوال المدنية القديمة، والحقيبة المتنقلة لتقديم الخدمة الميدانية، وأبرز خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية، وتقديم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها وبدل تالف وبدل مفقود.

