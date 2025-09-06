الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية

تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة الشاطئية تحت 18 عامًا إلى نهائيات بطولة العالم، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2025، بمشاركة 32 منتخبًا، ويمثل الأخضر الثنائي أحمد محفوظ, وهادي الجرفي, بعد برنامج إعدادي مكثف تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ڤينيسوس جورني.

وشارك المنتخب في جولة غرب آسيا بالأردن، وأقام معسكرًا خارجيًا في تايلاند، قبل أن يخوض الجولة الآسيوية في تايوان، جمع 188 نقطة عززت تصنيفه الدولي ومهدت لتأهله.

ويستعد المنتخب للمشاركة في البطولة العالمية بهدف تحقيق نتائج إيجابية، ومشاركته في بطولة الألعاب الآسيوية تحت 18 سنة بالبحرين الشهر المقبل، ويواصل المنتخب الأول مشاركاته القارية والعربية المقبلة، بدعم من اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للكرة الطائرة.