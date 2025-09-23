Icon

الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تأهل المنتخب السعودي تحت (17) عامًا لنصف نهائي كأس الخليج للناشئين، عقب فوزه على نظيره الكويتي برباعية نظيفة، في المواجهة التي جرت بينهما اليوم، على إستاد حمد الكبير في قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وافتتح الأخضر التسجيل عند الدقيقة (45+3) عن طريق اللاعب عادل صابر، ومع بداية الشوط الثاني أضاف اللاعب عبدالرحمن سفياني الهدف الثاني عند الدقيقة (52)، وعند الدقيقة (84) تمكن اللاعب عبدالهادي مطري من تسجيل الهدف الثالث، واختتم اللاعب صبري دهل نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة (86).

