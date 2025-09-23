الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين
تأهل المنتخب السعودي تحت (17) عامًا لنصف نهائي كأس الخليج للناشئين، عقب فوزه على نظيره الكويتي برباعية نظيفة، في المواجهة التي جرت بينهما اليوم، على إستاد حمد الكبير في قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وافتتح الأخضر التسجيل عند الدقيقة (45+3) عن طريق اللاعب عادل صابر، ومع بداية الشوط الثاني أضاف اللاعب عبدالرحمن سفياني الهدف الثاني عند الدقيقة (52)، وعند الدقيقة (84) تمكن اللاعب عبدالهادي مطري من تسجيل الهدف الثالث، واختتم اللاعب صبري دهل نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة (86).