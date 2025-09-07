الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت (19) عامًا، إلى نهائي بطولة كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة بأبها.

وسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي اللاعب عبدالعزيز الشمري عند الدقيقة التاسعة، وأدرك المنتخب العراقي التعادل مستفيدًا من هدف سجله اللاعب عبدالرحمن سفياني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (89), وجاء الهدف الثاني للأخضر عن طريق اللاعب صهيب الهوساوي عند الدقيقة (90+6), ليحسم بطاقة العبور للنهائي.

وبهذا الانتصار يعزز المنتخب السعودي حضوره القوي في البطولة، ويستعد للمباراة النهائية بحثًا عن التتويج باللقب الخليجي.