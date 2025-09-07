الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا فيديو غامض من كازاخستان يثير جدلًا حول باب جبلي عملاق! بدء أولى مراحل خسوف القمر تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت (19) عامًا، إلى نهائي بطولة كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة بأبها.
وسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي اللاعب عبدالعزيز الشمري عند الدقيقة التاسعة، وأدرك المنتخب العراقي التعادل مستفيدًا من هدف سجله اللاعب عبدالرحمن سفياني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (89), وجاء الهدف الثاني للأخضر عن طريق اللاعب صهيب الهوساوي عند الدقيقة (90+6), ليحسم بطاقة العبور للنهائي.
وبهذا الانتصار يعزز المنتخب السعودي حضوره القوي في البطولة، ويستعد للمباراة النهائية بحثًا عن التتويج باللقب الخليجي.