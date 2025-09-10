الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق صارخ للقانون الدولي

أدانت الأردن أمس بأشدّ العبارات، القصف الإسرائيلي على مناطق عدّة في محافظتي حمص واللاذقية؛ واعتباره خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا سافرًا على سيادة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرارها وأمنها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، وتُعدُّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وجدّد التأكيد على وقوف الأردن وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.