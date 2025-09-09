Icon

السوق
حصاد اليوم

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
المواطن - واس

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين.

وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.06%)، ليصل إلى (552.39) نقطة، فيما تراجع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.31%)، لينهي تداولاته عند مستوى (23733.20) نقطة.

وصعد مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنسبة (0.19%)، ليصل إلى مستوى (7749.39) نقطة.

