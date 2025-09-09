الأسهم الأوروبية تغلق على تباين منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن وظائف شاغرة لدى شركة روابي وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية
أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.06%)، ليصل إلى (552.39) نقطة، فيما تراجع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.31%)، لينهي تداولاته عند مستوى (23733.20) نقطة.
وصعد مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنسبة (0.19%)، ليصل إلى مستوى (7749.39) نقطة.