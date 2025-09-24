Icon

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (550.03) نقطة، ليصل إلى مستوى (11426.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (14.4) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (598) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (247) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (11) شركة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية:

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والبلد، ومجموعة تداول، والغاز، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وملاذ للتأمين، وأملاك، وكابلات الرياض، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(2.20%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وشمس، والجزيرة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، واس تي سي، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (308.68) نقاط، ليصل إلى مستوى (25608.10) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6.6) ملايين سهم.

