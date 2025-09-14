Icon

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن، لحيازتهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمحافظة العارضة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

